رئيس الوزراء الأردني يعلن عن إجراءات جديدة نهاية الأسبوع

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية.

وأشار عمر الرزاز إلى أن الفريق لديه أهدافا محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها، مفندا ما أثير حول أعضاء حكومته الجديدة.

إقرأ المزيد

وقال الرزاز في تدوينة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأحد، "سوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار.. نسعى إلى مشاركة واسعة في صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة".

وبين الرزاز أن الفريق الوزاري الذي اختاره هو مسؤوليته وأنه يحاسب على اختياره أمام الله وأمام الملك وأمام الشعب، مضيفا "إن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم - وهذا واجبنا جميعا - فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به".

وأفاد الوزير الأردني بأنه من المتابعين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤمنين بدوره البناء في الحوار الواسع وايصال المعلومة، مشددا على ضرورة الحذر، حيث قال "لا يعني أن كل معلومة تنشر عليه صحيحة".

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد كلف الرزاز الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم، في الخامس من يونيو بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت على وقع احتجاجات عمت أرجاء البلاد اعتراضا على قانون ضريبة الدخل.

المصدر: وكالات