القوات الليبية تعتقل زعيم "تنظيم أنصار الشريعة" في درنة

اعتقل الجيش الليبي، يوم الأحد، زعيم تنظيم أنصار الشريعة، سفيان بن قمو، بمدينة درنة رفقة محمد أدريس المنصوري الملقب بـ"الديسكة".

ونشرت القوات الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر تدوينة على موقع "فيسبوك" قالت فيها إن المدعو "سفيان بن قمو" تم القبض عليه.

كما نشرت القوات الليبية صورة قالت إنها سيارة المدعو "أبو سفيان بن قمو" أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة.

من جهته أفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" نقلا عن مصدر لم تكشف عنه، بأن الجيش اعتقل القيادي في التنظيم بعد رصد مكالمته مع شخص مصري، لقبه أبو عمر.

المصدر: وكالات + فيسبوك