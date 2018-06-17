محمد بن سلمان يأمر بعلاج فنان تشكيلي وكاتب أدبي على نفقته الخاصة

أوعز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعلاج الأديب السعودي الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان، على نفقته الخاصة.

وأبلغ وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ال سعود، الفنان التشكيلي طه صبّان والأديب الحازمي بذلك خلال معايدته لهما أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم صبان شكره وتقديره لمحمد بن سلمان وقال "هذا الخبر الذي تلقيته من وزير الثقافة هو البلسم الشافي لي، ودليل على الاهتمام والرعاية من حكومتنا الرشيدة لكل الأطياف الثقافية والفنية بالمملكة".

المصدر: سبق

سعيد طانيوس