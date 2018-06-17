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بيان من سفارة السعودية في موسكو بخصوص حادث الدهس

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بيان من سفارة السعودية في موسكو بخصوص حادث الدهس
Reuters
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قالت السفارة السعودية لدى روسيا إنه لا يوجد مصابون سعوديون بحادث الدهس الذي وقع مساء أمس السبت في العاصمة موسكو.

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وذكرت السفارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تابعت السفارة السعودية اتصالاتها مع السلطات الروسية المختصة وتبين بحمد الله عدم وجود مواطنين سعوديين من بين المصابين. وتتمنى السفارة عاجل الشفاء للمصابين، وندعو الله القدير أن يحيط مواطنينا بحفظه ورعايته".

وقال مسؤول روسي إن حادث الدهس في موسكو الذين أسفر عن إصابة 8 أشخاص (اثنتان من بينهم من المكسيك) قد يكون ناتجا عن فقدان السائق السيطرة على سيارته، مشيرا إلى أن السائق لم يكن مخمورا.

وأوضح شهود عيان أن سائق السيارة التي صدمت الحشد هرب، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقا.

المصدر:وكالات

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