السعودية والإمارات تعلنان خطة مساعدات للحديدة باليمن

أعلنت السعودية والإمارات عن خطة مساعدات من 5 نقاط لمدينة الحديدة اليمنية والمناطق المحيطة بها، وذلك بالتزامن مع عمليات التحالف العربي في المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي بالرياض، يوم الأربعاء، إن الخطة تهدف لإنشاء جسر بحري إلى الحديدة من أبوظبي عاصمة الإمارات ومدينة جازان بجنوب السعودية.

وأضاف المسؤولون أن الخطة تتضمن كذلك توفير الأغذية والإمدادات الطبية والعاملين بالمستشفيات، كما سيتم دعم محطات توليد الكهرباء.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات ريم الهاشمي، أنه توجد عدة سفن متمركزة، كما أن هناك طائرات من الإمارات جاهزة للتوجه للمنطقة بمجرد أن يسمح الموقف بذلك.

وقالت الوزيرة الإماراتية للصحفيين إن بلادها ستستخدم قاعدتها العسكرية في إريتريا لنقل المساعدات.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في حديث لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، إن سفينتي مساعدات من السعودية والإمارات تنتظران في المياه قرب ميناء الحديدة.

وأضاف المالكي في تصريح صحفي أن قوات التحالف بدأت بالفعل في إبطال مفعول الألغام، التي زرعها الحوثيون، وهي في طريقها إلى الحديدة.

وسينفذ الخطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وتقول بلدان التحالف إنها ستسعى لاستمرار عمل ميناء الحديدة وإن بإمكانها تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بمجرد سيطرتها على الميناء، وذلك من خلال رفع قيود الاستيراد التي فرضتها عليه.

المصدر: رويترز