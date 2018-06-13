التحالف العربي: حلّ الوقت المناسب لـ"تحرير" الحديدة

اعتبر المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، أن الوقت المناسب قد حلّ لبدء "تحرير" الحديدة في اليمن من سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المتحدث لقناة "الإخبارية" السعودية، إن جماعة الحوثي رفضت تسليم ميناء الحديدة فبدأت العمليات العسكرية ضدها، مشددا على سعي التحالف "لإعادة الشرعية إلى كافة محافظات ومديريات اليمن".

وأكد المالكي أن عمليات الإغاثة الإنسانية ستبدأ بعد "تحرير" الحديدة، معتبرا أن "تحرير الميناء" سيعود بالخير على أبناء المحافظة.

واعتبر أن المخاوف الدولية والإقليمية الموجودة حاليا ستتلاشى بعد "التحرير"، وأن العمل يستمر بالميناء مع المحافظة على العاملين اليمنيين فيه.

وأضاف أن الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدأ مدعوما بالتحالف العربي بنزع الألغام التي نشرتها جماعة الحوثي جنوب الحديدة.

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المصدر: الإخبارية