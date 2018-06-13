 
مباشر

التحالف العربي: حلّ الوقت المناسب لـ"تحرير" الحديدة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: حلّ الوقت المناسب لـ
Reuters Faisal Nasser
تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd8p

اعتبر المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، أن الوقت المناسب قد حلّ لبدء "تحرير" الحديدة في اليمن من سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المتحدث لقناة "الإخبارية" السعودية، إن جماعة الحوثي رفضت تسليم ميناء الحديدة فبدأت العمليات العسكرية ضدها، مشددا على سعي التحالف "لإعادة الشرعية إلى كافة محافظات ومديريات اليمن".

وأكد المالكي أن عمليات الإغاثة الإنسانية ستبدأ بعد "تحرير" الحديدة، معتبرا أن "تحرير الميناء" سيعود بالخير على أبناء المحافظة.

واعتبر أن المخاوف الدولية والإقليمية الموجودة حاليا ستتلاشى بعد "التحرير"، وأن العمل يستمر بالميناء مع المحافظة على العاملين اليمنيين فيه.

وأضاف أن الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدأ مدعوما بالتحالف العربي بنزع الألغام التي نشرتها جماعة الحوثي جنوب الحديدة.

إقرأ المزيد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هادي يدعو الجيش والتحالف العربي للحسم العسكري في تحرير الحديدة

المصدر: الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا