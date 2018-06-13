مشجعون مغاربة يصادفون آل الشيخ في موسكو والنهاية غير متوقعة

أفاد مراسلنا بأن مجموعة من المشجعين المغاربة تواجدوا في منطقة المشجعين في موسكو لدى مرور رئيس هيئة الرياضة السعودية، وذلك بعد نهاية التصويت على مستضيف مونديال 2026.

وذكر مراسلنا أن المشجعين المغاربة أطلقوا وابلا من الشتائم تجاه آل الشيخ، وقاموا بحركات مشينة ضده، وذلك لدعمه للملف الأمريكي الثلاثي على حساب الملف المغربي.

RT

RT

RT

وأشار مراسلنا إلى أن ردة فعل آل الشيخ كانت ذكية، حيث توجه صوب المشجعين المغاربة والتقط صورا معهم، لينجح في امتصاص غضبهم وامتعاضهم منه.

وأثار آل الشيخ الجدل بخرجاته الإعلامية المثيرة في الفترة الماضية، حيث أكد أكثر من مرة أن السعودية ستصوت ضد المغرب في السباق لاستضافة مونديال 2026، لأن مصالح المملكة مع أمريكا.

يذكر أن الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، فاز بشرف تنظيم النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم على حساب المغرب، في التصويت الذي أقيم اليوم، عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا، الذي سيشهد مشاركة المنتخب المغربي.

المصدر:RT