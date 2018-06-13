السيسي يكشف عن حلم راوده 30 عاما

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لو تم تطبيق الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي أعلن عنها في مصر سنة 1977 لكان الوضع مختلفا الآن وغيّرت الاقتصاد المصري.

وأضاف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، أنه لا مفر من مواجهة التحديات ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة، مطالبا من يرون غير ذلك بأن يأتوا لمكانه ويستعرضوا خططهم لمواجهة الأمر.

وتابع السيسي أنه يعايش هذا الواقع منذ 30 عاما ويحلم بدولة قوية، وهذا لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات وتحمل آلام الإصلاح، والنهوض بالوضع الاقتصادي في مصر.

وأكد، أن "إنتاج كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشا، وإذا استهلك المواطن 50 كيلو فإنه سيكلف مصر 70 جنيها".

المصدر: الأهرام