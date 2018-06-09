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مصر.. توجيهات بضخ دماء شابة في التشكيل الحكومي الجديد

أخبار العالم العربي

مصر.. توجيهات بضخ دماء شابة في التشكيل الحكومي الجديد
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن مصدر حكومي مصري عن صدور توجيهات بخفض سن الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي.

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وزير الإسكان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وقال المصدر اليوم السبت: "الأسماء الجديدة ستعرض على البرلمان يوم الاثنين المقبل، للموافقة عليها، وهناك مساع لحلف اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل العيد".

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس الجمعة، قرار السيسي رقم 258 لسنة 2018 والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مزاولة أعمالهم لحين صدور قرار تشكيل الحكومة.

وكلف الرئيس المصري وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

المصدر: مصراوي

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