الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

وتولى وزير الإسكان مصطفى مدبولي إدارة أعمال مجلس الوزراء في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج شريف إسماعيل في ألمانيا.

واحتفظ مدبولي بحقيبة الإسكان منذ مارس 2014 عقب توليه هذا المنصب بحكومة المهندس إبراهيم محلب، إذ حقق خلال تلك السنوات طفرة كبيرة في هذا القطاع في مقدمتها إنشاء وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والمتميز والمتوسط.

ونجحت وزارة الإسكان في فترة مدبولي في تنفيذ 13 مدينة جديدة، إلى جانب نجاحه في تحقيق ميزانية مميزة للحكومة، من وراء طرح قطع الأراضي السكنية والاستثمارية أمام المصريين بالخارج لأول مرة.

المصدر: RT + وكالات