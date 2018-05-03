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RUPTLY
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني
تاريخ النشر:
03.05.2018
|
09:21 GMT
|
أخبار العالم العربي
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انسخ الرابط
https://ar.rt.com/k6ok
سيرغي لافروف
مباشر
الأردن
الاتحاد الروسي
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