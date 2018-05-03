لافروف: القدس يجب أن تبقى عاصمة للديانات الثلاث

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة أن تبقى مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث، اليهودية والإسلام والمسيحية.

وأعرب عميد الدبلوماسية الروسية، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن قلق موسكو من واقع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مجددا الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفي النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار لافروف إلى أن مبادرة موسكو بعقد لقاء قمة في روسيا بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إقامة حوار مباشر غير مشروط لا تزال قائمة.

وأيّد كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المبادرة الروسية عند طرحها في 2016، لكن اجتماع القمة هذا لم يعقد بعد وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بنسف المبادرة.

وتفاقم الوضع في التسوية الشرق أوسطية بشكل ملحوظ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف