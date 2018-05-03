اختطاف ممرضة ألمانية في الصومال
Reuters
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أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية أن مسلحين مجهولين خطفوا مساء أمس الأربعاء ممرضة ألمانية تعمل في اللجنة الدولية للمنظمة من داخل مجمع سكني في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال، دانيال أومالي: "نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا".
وأضاف: "إنها ممرضة تعمل كل يوم في سبيل معالجة وإنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر ضعفا في الصومال".
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد وقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي عندما اقتحم المسلحون مقر الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية.
وأوضحت اللجنة أنها "تتواصل مع السلطات في محاولة للإفراج عنها".
المصدر: أ ف ب
أولغا رودكوفسكايا
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