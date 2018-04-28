الصومال.. مقتل 4 عسكريين بهجوم انتحاري شنته حركة الشباب

قتل 4 عسكريين بتفجير انتحاري استهدف معسكرا في بلدة جالكعيو الصومالية اليوم السبت، وتبنت "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤولية التفجير.

وقال حرسي يوسف بري، رئيس بلدية جالكعيو الواقعة في منطقة صحراوية وسط البلاد، في حديث لوكالة "رويترز" إن من بين ضحايا التفجير قائد عسكري وعقيدان، فيما أشار الشرطي يدعى عبد الرحمن حاجي إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وتسعى حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية و"تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية".

المصدر: رويترز

اينا أسالخانوفا