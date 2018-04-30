حكومة نتنياهو تبحث تداعيات قصف سوريا

عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، جلسة طارئة بعد ظهر اليوم، بعد ساعات من قصف صاروخي على مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب السوريتين.

ولم تدل إسرائيل بأي تعليق عن الغارات، التي حمّل عدد من وسائل الإعلام السورية مسؤوليتها للدولة العبرية.

وقال وزير المخابرات يسرائيل كاتس لإذاعة الجيش اليوم إنه "ليس على دراية" بالهجمات الأخيرة، لكنه أضاف أن "كل العنف وعدم الاستقرار في سوريا هو نتيجة لمحاولات إيران إنشاء وجود عسكري لها هناك. إسرائيل لن تسمح بفتح جبهة شمالية في سوريا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" بأن جولة المجلس الوزاري الأمني في قيادة الجبهة الداخلية، والتي كانت مقررة ليوم الثلاثاء، تم إلغاؤها.

وقالت مصادر للناشطين السوريين إن الضربات استهدفت عددا من المواقع، منها مقر اللواء 47 في حماه، ومنطقة مطار النيرب بحلب، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى بين العناصر الإيرانية ووحدات الجيش السوري المتواجدة في تلك المواقع.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "مصدر مطلع" في طهران نفيه ما تم تداوله من أنباء عن تعرض قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا لهجوم لصاروخي ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين.

المصدر: وكالات

متري سعيد