من المجهول الذي "ضرب وهرب" في ريف حماة وحلب؟

اختلفت وسائل الإعلام حول سبب الانفجارات في مواقع للجيش السوري في ريفي حماة وحلب، حيث رجّح بعضها انفجار الذخيرة، وأصرّت أخرى على أنها ناجمة عن صواريخ مجهولة أو إسرائيلية.

واعتبرت وسائل إعلام مختلفة إلى أن سبب الانفجارات في ريف حماة هو احتراق مستودع ذخيرة تابع للقوات الحكومية، فيما أكدت مصادر أخرى أنها ناجمة عن قصف صاروخي يرجح أنه إسرائيلي.

ونقلت صحيفة " تشرين" الرسمية عن مصادر ميدانية أن الهجوم الأخير انطلق من قواعد أمريكية وبريطانية في شمال الأردن.

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وذكر ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الحموي ومحافظة حلب، ناجمة عن استهداف صاروخي تعرّض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي، ومناطق ثانية قرب بلدة سلحب، مضيفا أن الصواريخ استهدفت أيضا مواقع في منطقة مطار النيرب العسكري وقرب مطار حلب الدولي، دون أن يشير إلى مصدر هذه الصواريخ.

وأشار ناشطون إلى وجود عناصر إيرانية ووحدات من الجيش السوري في مقر اللواء 47 في حماة، ومنطقة مطار النيرب، وأنه سقط عشرات القتلى والجرحى بين القوات الحكومية والإيرانية.

🇸🇾#هاااام:ريف حماة:

الاعتداءات استهدفت مركز الإطفائية طريق سلحب نهر البارد واللواء ٤٧ بحسب ما أفادت المصادر الميدانية بالإضافة لما يقارب ثماني صواريخ على مدينة سلحب وأنباء عن إصابات تم نقلها للمشافي الميدانية في دير شميل و جب رملة.@HaidarAkarar — mcmounes (@mcmounes) 30 апреля 2018 г.

المواقع التي استهدفت هي:



🔸️موقع عسكري في ريف حماة، هو لواء 47 وفيه مستودع أسلحة استهدف ب 8 صواريخ.



🔸️و منطقة المالكية على مقربة من قاعدة النيرب الجوية ومطار حلب الدولي. تم استهدافهما ب 5 صواريخ. — Marwa Osman (@Osman_Marwa1) 30 апреля 2018 г.

#العدوان على سورية



مصدر عسكري في الجيش العربي السوري عدوان جديد تعرضت له بعض المواقع في حوالي الساعة 10.30 ليلا بسقوط صواريخ على مواقع العسكرية في ريف حماة وحلب 👇👇 pic.twitter.com/hC8CW7CFQ9 — انصارالمقاومة ( إعلام الكتروني) (@ansar_almuqawa) 30 апреля 2018 г.

على صعيد متصل تناولت مواقع إسرائيلية عديدة في تقاريرها الانفجارات، لافتة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ذكر صباح الأحد أنه لن يتوانى لحظة ولن تتوقف إسرائيل عن فعل كل ما من شأنه منع إيران من استخدام الأراضي السورية قاعدة لمهاجمتها، ومنع إيصال أسلحة متطورة إلى "حزب الله" اللبناني.

According to various #BREAKING reports the site of the explosion in #Syria is near this village of Maarin al-Jabal south of Hama #breakingnews#Syria news; full details not clear pic.twitter.com/Wf4qAXR1JL — Seth Frantzman (@sfrantzman) 29 апреля 2018 г.

وكانت إسرائيل قد أعربت مرارا عن قلقها من أن إيران تستغل الوضع المتوتر في سوريا لإقامة قواعد هناك يمكن استخدامها لشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل.

وأفاد مصدر عسكري سوري أمس بوقوع انفجارات متتالية في ريفي حماة وحلب مساء الأحد، ناجمة عن استهداف مواقع عسكرية بصواريخ معادية مجهولة المصدر.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر عسكرية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله