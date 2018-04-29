قوات سعودية تصل إزمير التركية

أعلنت المملكة العربية السعودية وصول وحدات من قواتها إلى مدينة إزمير غربي تركيا، للمشاركة في تمرين "EFES 2018" والمقرر انطلاقه في شهر مايو المقبل.

واستقبل القوات المشاركة في التمرين، من طرف الملحق العسكري في سفارة السعودية بأنقرة العميد البحري خالد بن حسين العساف، وقائد التمرين من الجانب السعودي العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي.

وقال العساف إن "تمرين (EFES 2018) يعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين".

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى مشاركة عدد من الدول في التمرين، من ضمنها المملكة ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية.

من جانبه قال الدريبي: "التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري".

ومن المخطط أن ينطلق تمرين "EFES 2018" في السابع من أيار المقبل، ويستمر حتى الحادي عشر منه.

المصدر: وكالات