ترامب قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس شخصيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يتوجه شخصيا إلى القدس لحضور مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "إنني قد أتوجه (إلى القدس).. والسفارة سيتم افتتاحها قريبا".

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة وعدوا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنهم لم يفوا بها.

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وفي وقت سابق ذكر مسؤولون إسرائيليون أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنير وزوجته إيفانكا ترامب سيمثلان الولايات المتحدة في مراسم نقل السفارة إلى القدس.

وأعلن ترامب عن قراره نقل السفارة في ديسمبر العام الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي. ومن المتوقع أن تجرى مراسم نقل السفارة يوم الـ 14 مايو في ذكرى قيام إسرائيل (الموافق "للنكبة الفلسطينية").

المصدر: وكالات

أنطون زوييف