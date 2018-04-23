إيفانكا ترامب وزوجها سيمثلان الولايات المتحدة في حفل نقل السفارة إلى القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيفانكا ترامب وزوجها جيرارد كوشنير، مستشار الرئيس دونالد ترامب، سيمثلان الولايات المتحدة في حفل نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين في وزارة الخارجية، لم يذكر أسماءهم، أنه خلال إحدى جلسات التحضير لنقل السفارة الشهر المقبل، التي جرت صباح الأحد في مقر الوزارة، "تقرر الاستعداد لوصول الزوجين كوشنير للمشاركة بالحفل".

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يشارك في الحفل أيضا نواب من مجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة إلى وزير الخزانة في الحكومة الأمريكية ستيف موشين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحضور حفل افتتاح السفارة، لكن بسبب "اعتبارات في جدول أعمال البيت الأبيض" قرر ترامب عدم الحضور وإرسال ممثل عنه، لم يحدد من هو بعد.

وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليا.

المصدر: الأناضول