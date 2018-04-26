يفتوشينكو: مركز المصالحة الروسي ضمن وصول القوافل الإنسانية الأممية إلى ريف درعا

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، إن المركز وفر مرور آمنا لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى منطقتي الطيبة وتل شهاب في ريف درعا.

وأكد يفتوشينكو وصول المواد الغذائية والمنزلية إلى سكان هاتين المنطقتين، بوزن إجمالي للشحنة الإنسانية وصل إلى 214 طنا، كما أكد يفتوشينكو تقديم الاحتياجات الأولية والأدوية لساكني مركز إيواء عدرا في ريف دمشق.

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وأضاف المسؤول الروسي، أن الأطباء العسكريين الروس، قدموا خلال الساعات الـ24 الماضية، المساعدة الطبية إلى 114 مواطنا، بمن فيهم 34 طفلا.

وقال إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، عاد 210 أشخاص إلى منازلهم في محافظة حمص، وفي محافظة دير الزور 440 شخصا، وفي الغوطة الشرقية 237 شخصا".

المصدر: نوفوستي