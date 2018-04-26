الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دورياتها في القلمون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع الشرطة السورية ستبدأ في تسيير دوريات مشتركة في قرى وبلدات القلمون الشرقي المحررة مؤخرا.

وقال متحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا: "الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة في بلدات القلمون الشرقي لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".

وأعلن الجيش السوري أمس الأربعاء، القلمون الشرقي منطقة "خالية من الإرهاب"، بعد سيطرته على بلدات الرحيبة وجيرود والضمير، التي كانت تخضع لسيطرة 9 جماعات مسلحة منها "جيش الإسلام".

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وذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم إخراج نحو 5.5 ألف مسلح وذويهم من القلمون الشرقي، وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية يقضي بتوفير ممر آمن لآلاف المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

الجيش السوري استعاد في 14 أبريل 2018 السيطرة على بلدات الغوطة الشرقية في ريف العاصمة والتي بقيت منذ 2012 المعقل الأبرز للفصائل المسلحة قرب دمشق.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان