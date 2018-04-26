السيستاني سيعلن عن موقفه من الانتخابات العراقية

كشفت مصادر مقربة من المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، عن وجود موقف وتعليق سيُعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لـ RT إنه من المرجح أن يُجدد السيستاني دعوته بعدم انتخاب "الشخصيات التي فشلت في تقديم الخدمة للمواطن".

وأضاف أن الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية حول موقف السيستاني من الانتخابات المرتقبة، بسبب فتوى أصدرها، هو ما دفعه لإبداء توضيح وموقف جديد حول الشخصيات، التي يجب أن لا تُنتخب".

وكان السيستاني أصدر فتوى في الآونة الأخيرة تدعو أنصاره، وهم بالملايين، للتصويت لصالح مرشحين جدد، وجاءت في فتواه عبارة "المجرب لا يجرب"، التي قد تشير إلى رفضه أداء الساسة وخاصة من الشيعة.

المصدر: RT