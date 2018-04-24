المتحدث باسم الحوثيين ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

نفى المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي محمد عبد السلام، مساء الثلاثاء، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديمه طلب لجوء سياسي في سلطنة عمان.

ونشر محمد عبد السلام تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إنه لا صحة لما ورد في قناة الإخبارية السعودية.

لا صحة لما ورد في قناة الإخبارية السعودية من ادعاء سخيف يعبر عن حالة الافلاس والفشل خاصة بعد جريمة استهداف الشهيد الرئيس صالح الصماد ومثل هذه الاخبار التافهه لن تضيع الجريمة او تمحوها من ذاكرة الشعب الذي مثلت له دافعا اضافيا لينتفض بكل قوة لمواجهة العدوان بكل عنفوان وشموخ pic.twitter.com/DWb7TnMGPM — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) 24 апреля 2018 г.

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أفادت مساء الثلاثاء، بأن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي تقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان.

عاجل | مصادر #الإخبارية: متحدث جماعة الحوثي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان. #اليمن — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 24 апреля 2018 г.

وكان المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء قد أعلن يوم الاثنين مقتل رئيسه صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

المصدر: الإخبارية السعودية + تويتر