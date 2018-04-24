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المتحدث باسم الحوثيين ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم الحوثيين ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان
Reuters / Khaled Abdullah
قيادات بجماعة أنصار الله الحوثية - أرشيف -
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نفى المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي محمد عبد السلام، مساء الثلاثاء، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديمه طلب لجوء سياسي في سلطنة عمان.

ونشر محمد عبد السلام تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إنه لا صحة لما ورد في قناة الإخبارية السعودية.

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أفادت مساء الثلاثاء، بأن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي تقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان.

وكان المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء قد أعلن يوم الاثنين مقتل رئيسه صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

المصدر: الإخبارية السعودية + تويتر

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