موغيريني: سوريا ليست لعبة سياسية وللشعب السوري الحق في تقرير مصيره

صرحت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن الحل السياسي طريق وحيد للخروج من الأزمة السورية، مؤكدة أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره.

وقالت موغريني في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال مؤتمر دولي للمانحين لسوريا في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "سوريا ليست لعبة سياسية​​ ​.. وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وأضافت أن "الحل السياسي والمفاوضات هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا".

كما أشارت موغيريني إلى ضرورة استئناف محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن.

من جهته شدد المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا على أن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض في الحرب لا تخدم البلاد نحو السلام.

وقال: "نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.. لم تؤد المكاسب العسكرية والتقدم على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير.. بل ما حدث هو العكس تماما".

المصدر: سبوتنيك + رويترز

أولغا رودكوفسكايا