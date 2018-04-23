موسكو تعين ممثلا لها في مؤتمر بروكسل حول سوريا

أعلنت ممثلة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن فلاديمير تشيجوف، المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد، سيمثل موسكو في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وتستضيف بروكسل يومي 24 و25 أبريل الجاري مؤتمرا دوليا لدعم مستقبل سوريا والمنطقة برئاسة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.

من أهم ملفات هذا المؤتمر مسائل دعم 13 مليون سوري وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يحتجون إلى مساعدات إنسانية وكذلك مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا.

وحسب المصادر المطلعة فإن قائمة المدعوين تضمن كل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول العربية (الجزائر ولبنان ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات) وكازاخستان واليابان والصين وتركيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران.

ولم توجه دعوة إلى الحكومة السورية والمعارضة لحضور هذا المؤتمر.

وكان مؤتمر بروكسل الأول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي جرى في 4 و5 نيسان/أبريل 2017 قد توصل إلى تعهدات بتقديم مبلغ 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة، ومبلغ إضافي قدره 3.47 مليار يورو لعامي 2018-2020، كما أعلنت حينها المؤسسات الدولية المالية والجهات المانحة عن تقديم قروض بنحو 27.9 مليار يورو.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

ناتاليا أوسمان