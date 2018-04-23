الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تدمير قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه جازان، جنوب غربي المملكة.

عاجل | تدمير صاروخين باليستيين اطلقتهما ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه #جازان. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 23 апреля 2018 г.

وقال عدد من أهالي جازان إنهم سمعوا دويا عنيفا في سماء المدينة، وذلك بسبب التصدي للصاروخين المعاديين بصواريخ باتريوت.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله بإطلاق صاروخين من نوع "بدر 1" الباليستي على ميناء أرامكو في جازان.

واعترضت الدفاعات الجوية صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، بينما سقط آخر في منطقة صحراوية، يوم الأحد.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي أطلقت من قبل الحوثيين باتجاه السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 أبريل، وقد تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: وسائل إعلام سعودية