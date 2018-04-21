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تصنيف جديد.. أفضل جنسية عربية

أخبار العالم العربي

تصنيف جديد.. أفضل جنسية عربية
Reuters / Hamad I Mohammed
تصنيف جديد.. أفضل جنسية عربية
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تصدرت الإمارات قائمة أفضل الجنسيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حلت في المرتبة 46 عالميا، تليها الكويت في المرتبة 82 عالميا، ثم قطر في المرتبة 87.

ونشر مؤشر "هينلي وشركاؤه" لجودة الجنسيات، ترتيب أفضل الجنسيات بالاعتماد على مؤشرات داخلية، حيث حلت في المركز الرابع السعودية في المرتبة 89، تلتها البحرين وعمان (90) وتونس التي حلت في المرتبة 110، فيما جاءت المغرب في المرتبة 123 والجزائر 129 عالميا.

وتذيل العراق القائمة حيث احتل المرتبة 165 عالميا فيما سبقتها سوريا بـ3 مراتب.

أما على الصعيد العالمي فتعد الجنسية الفرنسية من أفضل الجنسيات، متبوعة بالجنسية الألمانية ثم الإيسلندية والدنماركية والهولندية، فالنرويجية والسويدية، تليها الجنسية الفنلندية والإيطالية والسويسرية.

جدير بالذكر أن التصنيف شمل 168 دولة.

مؤشر "هينلي وشركاؤه" لجودة الجنسيات، وهو ترتيب لأفضل الجنسيات بالاعتماد على مؤشرات داخلية، مثل القوة الاقتصادية والتنمية البشرية، والسلام والاستقرار والعوامل الخارجية بما في ذلك السفر بدون تأشيرة والقدرة على الاستقرار والعمل في الخارج دون شكليات مرهقة.

المصدر: مؤشر "هينلي وشركائه"

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