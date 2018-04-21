تحديد أفضل جنسية في العالم عام 2017

احتلت الجنسية الفرنسية المرتبة الأولى في قائمة أفضل جنسيات العالم لعام 2017، وفقا لتصنيف نشرته مؤسسة "The Henley & Partners" المتخصصة في هذا المجال.

ونشرت "The Henley & Partners"، أمس الجمعة، قائمة بأفضل الجنسيات في العالم، مقيمة 209 جنسيات (دول) اعتمادا على مؤشر يضم الوضع الاقتصادي، وتطور القدرات البشرية، والنظام الاجتماعي، والاستقرار، وإمكانية السكن، وتأشيرة الدخول والعمل في الدول الأخرى.

وحققت الجنسية الفرنسية على هذا المؤشر 81.7%، محتلة المركز الأول، أما ألمانيا التي كانت تتصدر هذه القائمة عام 2016 فحققت جنسيتها 81.6% لتأتي في المركز الثاني، تليها إيسلاندا( ثالثة)، والدانمارك (رابعة)، وهولندا (خامسة)، والنرويج (سادسة)، والسويد ( سابعة)، وفنلندا وإيطاليا (في المرتبة الثامنة)، وإيرلندا وسويسرا (في المرتبة التاسعة)، والنمسا (عاشرة).

وجاءت الجنسيتان الأفغانية والصومالية، حسب الترتيب، في آخر القائمة.

ودخلت جورجيا وأوكرانيا قائمة الدول التي تتميز بأكبر ارتفاع في "قيمة" جنسيتيهما، وغدتا تحتلان المرتبتين الـ20 والـ19 على التوالي، وذلك بسبب حصول مواطنيهما على حق دخول منطقة "شنغن" مؤخرا دون تأشيرة.

أما روسيا فأصبحت جنسيتها الأكثر قيمة بين بلدان رابطة الدول المستقلة. وعام 2017 حصلت الجنسية الروسية على نسبة تقييم بلغت 40.5%. وفي القائمة العامة احتلت روسيا ( سوية مع جمهورية بالاو) المرتبة الـ 63. وخلال السنوات الـ5 الأخيرة ارتفع مؤشر الجنسية الروسية بمقدار 3.5%.

المصدر: لينتا

أولغا رودكوفسكايا