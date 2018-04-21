النائب العام المصري يأمر بحجب لعبة "الحوت الأزرق"

أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية الخطيرة ومنها لعبة "الحوت الأزرق".

وأوضح بيان للنائب العام، السبت، أن هذه الألعاب تستهدف صغار السن ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو لذويه بما قد يصل به الأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل.

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وأشار إلى أن الأمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.

كما كلف النائب العام الجهاز بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون بها اتصال بأي وجه من الوجوه بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب، بالإضافة إلى العمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن مصر.

ودعت النيابة العامة الأولياء بمتابعة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب التي تبث من الخارج وتستهدف المراهقين.

وأكدت النيابة أنها ستسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية