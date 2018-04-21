الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق في مقتل فلسطينيين على حدود غزة

طالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بإجراء تحقيق شامل في حالات القتل خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين على حدود قطاع غزة والامتناع عن استخدام القوة "المميتة" ضد المتظاهرين.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن مكتبه للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إلى مقتل 4 فلسطينيين بينهم فتى ذو 15 عاما، وإصابة 150 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أثناء دورة جديدة من "مسيرة العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.



وشدد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة إجراء تحقيق كامل في عمليات إطلاق النار التي وقعت أمس لتسليط الضوء على ما حصل وأسباب الحوادث".

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبي، يعرب مرة أخرى عن حزنه إزاء مقتل الناس، ويدعو جيش الدفاع الإسرائيلي للامتناع عن استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين غير المسلحين، ولا بد من أن تكون الأولوية في الوقت الراهن في تجنب التصعيد اللاحق للعنف ومقتل الأشخاص".

وتجمهر الجمعة آلاف الفلسطينيين عند 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل، للمشاركة في مسيرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، أشعلوا خلالها عددا من الإطارات المطاطية، ورشقوا قوات الجيش بالحجارة.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية "مسيرة العودة" في 30 مارس الماضي 39 شخصا، فيما أصيب الآلاف بجراح.

المصدر: إنترفاكس + الأناضول

رفعت سليمان