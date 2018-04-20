مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 645 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة" في غزة.

وفي حصيلة محدثة للقتلى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاما)، والشاب سعيد عبد المجيد عبد العال (29 عاما)، لقيا مصرعهما برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إن الطفل محمد إبراهيم أيوب من جباليا قتل بنيران الاحتلال، فيما قتل الشاب عبد العال من سكان القرارة، بعد إصابته بطلق ناري في الرقبة شرق خان يونس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ظهر الجمعة، مقتل الشاب أحمد العثامنة (24 عاما) شمال قطاع غزة، والشاب أحمد نبيل أبو عقل (25 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها قبل ظهر اليوم شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وسبق أن أفادت وكالة "وفا" بمقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي إلى 35 قتيلا، وأكثر من 4 آلاف جريح برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأشارت وكالة "معا" إلى أن الجماهير الفلسطينية واصلت التوافد إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة" كما تواصل إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت أن عددا من الشبان نجحوا في إزالة أجزاء من السلك الشائك قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: وكالات