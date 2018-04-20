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منسق الأمم المتحدة لإسرائيل: إطلاق النار على الأطفال أمر مخز!

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منسق الأمم المتحدة لإسرائيل: إطلاق النار على الأطفال أمر مخز!
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المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف
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وجه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف، انتقادات لاذعة إلى الجيش الإسرايلي بعد مقتل طفل فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في قطاع غزة.

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وكتب ملادينوف على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة: ""إطلاق النار على الأطفال أمر مخز.. كيف يساعد عملية السلام قتل طفل فى غزة اليوم"؟

وأضاف أن ذلك "لا يساعد، بل يزيد الغضب ويؤدى إلى مزيد من القتل.. الأطفال تجب حمايتهم من العنف، لا تعريضهم له، ولا قتلهم.. هذا الحادث المؤسف لابد من التحقيق فيه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاما) قتل برصاص الجنود الإسرائيليين، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة" في غزة.

المصدر: حساب نيقولاي ملادينوف في موقع تويتر + RT

قدري يوسف

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