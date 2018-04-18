المستشار النمساوي يدعو لتفادي التصعيد بين موسكو وواشنطن
AFP JOHN THYS
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دعا المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في أعقاب مباحثاته مع نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل لتفادي المزيد من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة التسوية السلمية في سوريا.
وكتب كورتز على موقع "تويتر": "للتو، بحثت مع المستشارة ميركل الوضع في سوريا، وأجمعنا على أنه لا حل عسكريا للنزاع في سوريا".
وأضاف: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل تفادي التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا، وتفعيل العملية الدبلوماسية للسلام".
وأكد كورتز أن النمسا مستعدة لتكون منصة للحوار حول التسوية السورية، مشيرا إلى أنه ووزيرة خارجيته كارين كنايسل قد تقدما بهذا الاقتراح على الأطراف المعنية في وقت سابق.
المصدر: وكالات
أنطون زوييف
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