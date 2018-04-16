النمسا تعرض على السوريين إجراء المفاوضات القادمة في فيينا

عرضت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، على أطراف الأزمة السورية إجراء مفاوضات التسوية السياسية فيما بينهم في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما أفادت وكالة " Bloomberg".

وقالت كنايسل في حديث لإذاعة " Oe1" النمساوية اليوم الاثنين، إنه من الممكن أن تعقد الأطراف السورية المتنازعة المفاوضات القادمة في مكاتب الأمم المتحدة الموجودة في فيينا.

وأضافت الوزيرة النمساوية أن النمسا مستعدة للعب دور الوسيط بين السوريين للدفع بالتسوية السياسية إلى الأمام في حال قبول السوريين وساطتها.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة