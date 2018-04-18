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موسكو: لا حاجة لمشروع القرار الفرنسي حول سوريا

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موسكو: لا حاجة لمشروع القرار الفرنسي حول سوريا
Reuters LUCAS JACKSON
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اعتبر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأممي الذي أعدته باريس حول سوريا، جاء في وقت غير مناسب ولا يتماشى مع الوقائع على الأرض.

وقال نيبينزيا للصحفيين أمس الثلاثاء: "أكدنا منذ البداية أن هذا المشروع ليس في وقته ولا حاجة له".

وأوضح السفير الروسي، أن موسكو لم تلمس ضرورة لهذا المشروع أصلا، لأن كل ما جاء فيه، بما في ذلك قضايا التسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية، تتضمنها قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.

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وأعدت فرنسا في وقت سابق بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشروع قرار حول استخدام الكيميائي المزعوم في سوريا، وطرحته على مجلس الأمن، وتم بحث هذه الوثيقة على مستوى الخبراء.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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