الغرب يطالب بآلية تحقيق أممي جديدة في "كيميائي" سوريا

قدّم فريق من الدول الغربية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه حول سوريا، يتضمن صياغة آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية، أنه من المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار، الذي صاغته فرنسا وقدمته للمجلس الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولم يتحدد حتى الآن موعد التصويت على النص، نظرا لأن باريس تريد التمهيد لـ"مفاوضات حقيقية".

وفي شقه الكيميائي، يدين مشروع القرار الذي قالت "فرانس برس" إنها حصلت على نسخة منه، "بأشد العبارات أيّ لجوء لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويندد بهجوم السابع من أبريل في دوما".

وينص المشروع على وضع "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية"، كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ويدعو كل الدول المعنية إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.

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كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإتاحة "الإجلاء الطبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ".

وفي المجال السياسي، يطالب المشروع "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير واف عن سير تطبيق المشروع في حال تبنيه، وذلك في غضون 15 يوما من إقراره.

يأتي مشروع القرار الغربي بعد أن فشل مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأخيرة حول سوريا في تبني قرار يدين القصف الثلاثي على سوريا، طرحته روسيا.

المصدر: أ ف ب + وكالات

متري سعيد