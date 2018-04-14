مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدين الضربة الثلاثية على سوريا

فشل مجلس الأمن خلال جلسة طارئة بخصوص سوريا دعت إليها روسيا، في تبني مشروع قرار يدين القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا، ولم يحصل القرار على عدد الأصوات الضرورية لتمريره.

وعلق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في ختام الجلسة، قائلا: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تواصل إغراق العالم والدبلوماسية في الأوهام"، مؤكدا أن ذلك أمر خطير.

وقال في هذا الصدد: "يؤكد اجتماع اليوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تواصل إغراق السياسة والدبلوماسية في أجواء الخرافات.. أساطير اخترعت في واشنطن ولندن وباريس.. هذا انحراف خطير، إنه نوع من دبلوماسية الأساطير والنفاق والخداع واستبدال المفاهيم. وهكذا سنصل قريبا إلى دبلوماسية العبث".

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ودعا نيبينزيا، الدول الثلاث، إلى وقف عدوانها على سوريا والامتناع عنه مستقبلا، وخاطب هذه الدول: "مجلس الأمن في شلل بسببكم وبسبب خداعكم، أنتم تقفون فوق القانون الدولي، وتحاولون إعادة صياغته".

ودعمت مشروع القرار الروسي الذي طالب أيضا بوقف العدوان على الدولة السورية، ثلاث دول هي روسيا وبوليفيا والصين، فيما رفضته 8 دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وامتنعت أربع دول عن التصويت.

المصدر: وكالات