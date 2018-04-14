روسيا تتهم دول العدوان الثلاثي بعرقلة العملية السياسية في سوريا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العدوان الغربي على سوريا يعتبر ضربة كبيرة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشكل إعاقة لتقدمها إلى الأمام.

وأشار نيبينزيا خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الذي يعقد جلسة طارئة بدعوة من موسكو لمناقشة العدوان الثلاثي على سوريا، إلى أنه جرى تقديم مشروع قرار بهذا الشأن، على أعضاء المجلس للتصويت عليه في ختام الجلسة.

نيبينزيا: بوتين قال إن ما حصل في سوريا يعد عدوان على دولة ذات سيادة

نيبينزيا: واشنطن وحلفاؤها بدأوا العملية دون انتظار نتائج التحقيق في دوما

نيبينزيا: التصعيد في سوريا يؤثر على سائر العلاقات في المنظمة الدولية

نيبينزيا: نطالب واشنطن وحلفاءها بعدم زعزعة الأوضاع في الشرق الأوسط

نيبينزيا: من المخجل أن نسمع أن الدستور الأمريكي استخدم في هذا العدوان

نيبينزيا: ميثاق الأمم المتحدة يستخدم بشكل خاطئ لتحقيق مصالح شخصية

نيبينزيا: العدوان بدأ مع وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى دمشق

نيبينزيا: ما حدث يعتبر بلطجة في العلاقات الدولية

نيبينزيا: المدنيون السوريون تعبوا من هذه الحرب وأعمالكم العدوانية تعقد الأوضاع الإنسانية

إقرأ المزيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن للوحدة وإظهار ضبط النفس وتفادي أي تصعيد.

غوتيريش: الأمم المتحدة لا تستطيع التحقق من تفاصيل التقارير المتعلقة بالضربة ضد سوريا

غوتيريش: أنادي أعضاء مجلس الأمن للوحدة وإظهار ضبط النفس وتفادي أي تصعيد

غوتيريش: أناشد أعضاء مجلس الأمن إظهار ضبط النفس وتفادي أي تصعيد

غوتيريش: يجب إجراء تحقيق مفصل في دوما من قبل خبراء مستقلين وغير منحازين

غوتيريش: سوريا تمثل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وشهدت انتهاكا لعدة قوانين

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن "استراتيجية الولايات المتحدة في سوريا لم تتغير لكن النظام السوري أجبرنا على هذه الخطوة".

هايلي: العملية في سوريا تهدف لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية مستقبلا

هايلي: النظام السوري وروسيا فشلا في التزاماتهم بنزع السلاح الكيميائي السوري

هايلي: النظام السوري وروسيا فشلا في التزاماتهما بنزع السلاح الكيميائي السوري

هايلي: واشنطن استخدمت كل الطرق الدبلوماسية بهدف نزع السلاح الكيميائي من النظام السوري

هايلي: في الوقت الذي استخدمت فيه روسيا حق الفيتو كان نظام الأسد يستخدم غاز السيرين

هايلي: واشنطن لن تسمح لنظام الأسد بمواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية

هايلي: متأكدون من أننا شللنا البرنامج الكيميائي السوري ومستعدون لمواصلة الضغط

هايلي: روسيا استخدمت الفيتو 6 مرات لعرقلتنا في سوريا

هايلي: متأكدون من أننا أصبنا بالشلل البرنامج الكيميائي السوري ومستعدون لمواصلة الضغط

قالت المندوبة البريطانية، كارن بيرس، أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا نفذت ضربات دقيقة ضد سوريا استهدفت المرافق الكيميائية وأهدافا عسكرية.

بيرس: الضربة في سوريا كانت ناجحة وعمليتنا ستقوض من القدرات الكيميائية

بيرس: هناك معلومات تشير إلى أن مروحيات شوهدت في دوما في السابع من هذا الشهر

بيرس: سوريا لم تعلن عن جميع أسلحتها الكيميائية ولم تقم بتدميرها

بيرس: استخدام الكيميائي يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية

بيرس: ضرباتنا في سوريا كانت لأهداف إنسانية ونؤكد أن النظام السوري انتهك القانون الدولي

بيرس: لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا وسنواصل السعي إلى حل دبلوماسي للأزمة

أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن الرئيس السوري بشار الأسد، "ينفذ منذ سنوات استراتيجية لسحق المعارضة".

ديلاتر: ليس لدينا شك بمسؤولية نظام الأسد عن استخدام الكيميائي

ديلاتر: النظام السوري سعى إلى اختبار تحمل صبر المجتمع الدولي عندما استخدم الكيميائي

ديلاتر: النظام السوري سعى إلى اختبار صبر المجتمع الدولي عندما استخدم الكيميائي

ديلاتر: استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين جريمة حرب تستهدف البشرية