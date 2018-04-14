لافروف: الغرب لم يقدم أدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب لم يقدم أدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، مؤكدا أن الأمر ذاته حصل بعد هجوم خان شيخون.

وإليكم أبرز ما جاء في كلمة لافروف أمام اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي:

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التصريحات المتعلقة بدوما سمعناها سابقا بعد الهجوم المزعوم في خان شيخون.

لم يقدم الغرب أدلة على هجوم دوما المزعوم والأمر ذاته حصل بعد خان شيخون.

بعد هجوم دوما المزعوم أبلغنا الغرب بأننا لم نجد أي أدلة على وجود هجوم كيميائي.

الضربة ضد سوريا نفذت عشية بدء عمل خبراء منظمة حظر الكيميائي.

بوتين طلب من ماكرون تبادل البيانات حول استخدام الكيميائي في سوريا لكنه رفض معللا ذلك بالسرية.

البنتاغون برر ضرب سوريا بأن دمشق رفضت استقبال خبراء التفتيش وهذا غير صحيح.

اتفقنا مع الحكومة السورية على تسهيل عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: RT