البنتاغون: لا نملك موارد كافية لمراقبة أنشطة التحالف العربي في اليمن

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة لا تراقب جميع هجمات "التحالف العربي" بقيادة السعودية على اليمن، لكنها تعمل مع المعنيين لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

وقال روبرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن لا نراقب جميع الطائرات السعودية (التي تنفذ ضربات في اليمن)، لدينا عدد محدود من الموظفين والموارد للقيام بذلك".

وأكد كارم أنه لا يوجد "فهم كامل" لدى الولايات المتحدة، حول الطريقة التي يدير بها السعوديون عملياتهم. وفي الوقت نفسه، أشار ممثل البنتاغون إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قد حسن من قدرته على الحد من الخسائر بين المدنيين، قائلا: "نرى أن قدراتهم قد تحسنت".

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وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن رفضهم لاستمرار السعودية في ضرب المدنيين في اليمن، وذكروا أن المملكة ليست منخرطة في تسوية سياسية، مفضلة الوسائل العسكرية لحل النزاع في اليمن.

وشكك المشرعون في المجلس، في الاستراتيجية الأمريكية في هذا اليمن، و"المتمثلة بالقول إنه لا وجود لحل عسكري للنزاع في اليمن، وفي الوقت نفسه تواصل تقديم الدعم العسكري للسعودية".

المصدر: نوفوستي