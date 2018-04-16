قتيلان وإصابات بغارات للتحالف العربي على مديرية مناخة غرب العاصمة صنعاء
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
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أفاد مراسلنا في صنعاء نقلا عن مصدر أمني، بمقتل امرأتين وإصابة 5 أخريات وطفل في غارات لطيران التحالف العربي على مديرية ناخة غربي العاصمة اليمنية صنعاء.
بدورها نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر محلي قوله إن "التحالف شن اليوم سلسلة غارات على حصن المسار بمديرية مناخة، وأسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة طفل".
وأضاف المصدر أن "الطيران استهدف أيضا بخمس غارات شبكات الاتصالات في جبل مسار بالمديرية ذاتها"، لافتا إلى أن تحليق طيران التحالف لا يزال مستمرا.
المصدر: وكالات
أحمد باديان
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