غارات للتحالف على شبكات الاتصالات في محافظة إب اليمنية
Reuters Fawaz Salman
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نفذت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارة على شبكات الاتصالات بمنطقة الربادي جنوب غرب مدينة إب اليمنية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طيران التحالف العربي استهدف برج تقوية للبث الإذاعي في منطقة القبرين بعزلة الربادي بمديرية جبلة جنوب مدينة إب.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عما إذا كانت الغارة قد أسفرت عن سقوط قتلى أوجرحى.
المصدر: RT
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