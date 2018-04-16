خبير: وجود الجيش الأمريكي في سوريا فقد معناه

اعتبر عضو مجلس الخبراء لدى رئاسة المجمع الصناعي الدفاعي الروسي فيكتور موراخوفسكي أن سبب قرار البيت الأبيض سحب جيشه من سوريا، يكمن في أن تواجد هذه القوة الصغيرة هناك قد فقد معناه.

وأضاف، أن تواجد هذه القوة الأمريكية لا يسهم في التوصل إلى التسوية السياسية في سوريا.

وقال موراخوفسكي: "التجمع الأساسي للقوات الأمريكية يقع في العراق، والولايات المتحدة اليوم ممثلة في سوريا بوحدات من قوات العمليات الخاصة وبأعداد غير كبيرة. ولم يعد هناك معنى لتواجد هذه القوة هناك لأنها في الواقع لا تستطيع السيطرة على منطقة شاسعة داخل حدود سوريا لفترة طويلة وهي قد تدخل في نزاع مع تركيا وطبعا مع الحكومة السورية أيضا".

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واعتبر أن وجود قوة العمليات الخاصة الأمريكية في سوريا، هو سيناريو مؤقت بالنسبة لواشنطن ويهدف قبل كل شيء، إلى دعم السياسية الموالية للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الإدارة الأمريكية ستسحب قريبا قوات البنتاغون من سوريا.

ونقلت عن ترامب قوله، إن الولايات المتحدة قد تغادر سوريا "قريبا جدا"، ليهتم آخرون بالأمور هناك.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين