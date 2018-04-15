"الأسد المتأهب" يحاكي للمرة الأولى التعامل مع حدث كيميائي

انطلق اليوم الأحد في الأردن، تمرين "الأسد المتأهب 2018" العسكري، المشترك بين الأردن والولايات المتحدة، والذي سيشمل للمرة الأولى تدريبات تحاكي التعامل مع "حدث كيميائي".

وأعلن عن انطلاق التمرين خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مدير التدريب العسكري الأردني الناطق الإعلامي باسم التمرين، العميد الركن محمد محمود الثلجي، ومدير التدريب في القيادة المركزية الأميركية اللواء جون موت، عقد في قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني- القوات الخاصة.

وقال الثلجي إن "التمرين، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2011، ينفذ للمرة الثامنة على التوالي بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية يبلغ عددها قرابة 7000 مشارك، يمثلون القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقوات الأمريكية الصديقة".

وأضاف أن التمرين يهدف هذا العام إلى تحسين المواءمة العملياتية بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي والتدرب على مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود، وعمليات الإخلاء، والعمليات الإنسانية، وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والعمليات النفسية والشؤون العامة والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية.

ونبه إلى أن تمرين "الأسد المتأهب" لهذا العام يحتوي على العديد من الفرضيات الجديدة تتلاءم وطبيعة التهديدات والتغيرات التي حصلت ضمن البيئة الاستراتيجية في المنطقة، بمشاركة ضباط صف مؤهلين ضمن القيادات المختلفة للتمرين والتي من شأنها تدريب قواتنا على العمل في جميع الظروف.

من جانبه، أكد مدير التدريب في القيادة المركزية الأمريكية، أن التمرين الحالي، يقدم دورة المهارات الأساسية للمرة الأولى، لإضفاء الصفة الاحترافية والتعريف اللازم للقوات الأرضية فيما يتعلق بعمليات الجاهزية العملياتية المشتركة خلال مرحلة ما قبل التنفيذ.

وأوضح أن "أن القوات المشاركة تتمرن على قدراتها في التعاون مع الجهات الحكومية لتفعيل فريق مخبري متنقل للاستجابة لحادث كيميائي مشابه، قائلا إن"التهديد بات حقيقيا، فقد رأينا جميعا ما حصل في سوريا مؤخرا".

المصدر: بترا