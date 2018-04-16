موسكو: واشنطن تحاول عرقلة عمل خبراء منظمة حظر الكيميائي قبل وصولهم إلى دوما

قالت ممثلية روسيا الدائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض دور بعثة المنظمة في سوريا، مؤكدا أن روسيا لن تتدخل في عمل خبراء المنظمة.

وأوضحت الممثلية في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر": "إن الولايات المتحدة تحاول تقويض مصداقية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل وصولها إلى مدينة دوما السورية".

وشددت على أن "روسيا تؤكد من جديد التزامها بضمان أمن البعثة وأنها لن تتدخل في عملها".

Live from the @OPCW: the US tries to undermine the credibility the Fact-finding mission in Syria 🇸🇾 even before it arrives at Douma. Russia 🇷🇺 confirms its commitment to ensure safe and security of the mission and will not interfere in its work. pic.twitter.com/XFQ5x9anj5 — RussianEmbassyNL (@rusembassynl) April 16, 2018

وجاءت تصريحات الممثلية الروسية تعقيبا على تصريحات مندوب واشنطن لدى منظمة حظر الكيميائي، وإعرابه عن قلق بلاده من احتمال "عبث روسيا بموقع الهجوم في دوما".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو استعداد مركز المصالحة لتأمين الوسائل اللوجستية اللازمة لعمل خبراء منظمة الحظر الكيميائي في دوما.

وأضاف: "لتأمين عمل خبراء منظمة الحظر الكيميائي دون عوائق، نحن على استعداد لتوفير وسائل النقل وضمان سلامتهم بجهود الشرطة العسكرية الروسية".

وتابع: "مركز المصالحة يتمتع بخبرة كافية في التفاعل البناء مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في سوريا".

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ومن المقرر أن تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم في لاهاي، أداء بعثتها للتحقيق في استخدام الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في ريف دمشق، وذلك غداة دخول خبرائها اليوم إلى دوما لتقصي الحقائق.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المفترض أن ينتهي عمل الفريق الدولي قبل الأربعاء القادم بتقديمه تقريرا للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق.

وأوضح مصدر عسكري روسي أن الخبراء يعتزمون التحري عن هجوم دوما المزعوم، الذي أعلن عنه في 7 أبريل، وأخذ العينات من مكان الاعتداء المفترض وتحليلها في مختبرات المنظمة.

المصدر: وكالات روسية

أحمد باديان