حظر الأسلحة الكيميائية تبحث استخدام الكيميائي المزعوم في دوما

تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين، أداء بعثتها للتحقيق في استخدام الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في ريف دمشق، وذلك غداة وصول فريق من خبرائها إلى دمشق لتقصي الحقائق.

ووصلت بعثة المنظمة إلى سوريا في الـ14 من الشهر الحالي وعقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

ومن المقرر أن يدخل خبراء المنظمة اليوم إلى مدينة دوما للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المفترض أن ينتهي عمل الفريق الدولي قبل الأربعاء القادم بتقديمه تقريرا للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق.

وأوضح مصدر عسكري روسي أن الخبراء يعتزمون التحري عن هجوم دوما المزعوم، الذي أعلن عنه في 7 أبريل، وأخذ العينات من مكان الاعتداء المفترض وتحليلها في مختبرات المنظمة.

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وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عدوانا صاروخيا ثلاثيا على سوريا فجر السبت الماضي، استهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية، بحجة تدمير ما وصفته بمنشآت تابعة لبرنامج تطوير الأسلحة الكيميائية السورية.

وأكدت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط 71 صاروخا معاديا من 103.

المصدر: وكالات