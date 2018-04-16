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بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تباشر عملها في دوما اليوم

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بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تباشر عملها في دوما اليومأرشيف
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من المقرر أن تدخل اليوم بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

وفي هذا الصدد، قال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان حسب صحيفة "الوطن" السورية، إن "لجنة تقصي الحقائق التي وصلت السبت إلى دمشق ستباشر عملها في مدينة دوما وستدعمها الدولة السورية لتقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ودون أي ضغط".

وأضاف أن ما سيصدر عن البعثة سيكذب ادعاءات استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي.

ووصلت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا في الـ14 من الشهر الحالي وأجرت اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

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مصادر لـ RT: بعثة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا تدخل دوما غدا

وأشارت مصادر لـRT إلى أنه من المفترض أن ينتهي عمل الفريق الدولي قبل الأربعاء القادم بتقديمه تقريرا للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق.

وكان مصدر عسكري روسي قد أوضح أن الخبراء يعتزمون جمع المعلومات عن هجوم دوما المزعوم، الذي أعلن عنه في 7 أبريل، وأخذ العينات من مكان الاعتداء المفترض وتحليلها في مختبرات المنظمة.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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