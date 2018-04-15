مصادر لـ RT: بعثة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا تدخل دوما غدا

أفادت مصادر لـRT، بأن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وصلت إلى سوريا، ستدخل غدا إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم هناك.

وقالت المصادر لـRT، إن البعثة ستدخل غدا دوما ولديها اليوم اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المفترض أن ينتهي عمل الفريق الدولي قبل الأربعاء القادم بتقديمه تقريرا للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق، وأن الوفد يقيم حاليا في فندق "الفورسيزنس" المقرا الدائم لموظفي الأمم المتحدة في سوريا.

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وكانت وكالة "إنترفاكس"، قد نقلت عن مصدر دبلوماسي سوري تأكيده أن دمشق منحت خبراء المنظمة تأشيرات الدخول السورية.

وقال: "ليس هناك أي مشاكل في إصدار تأشيرات خبراء المنظمة، فقد حصلوا عليها جميعا، وبمن فيهم الذين يعرفون بمواقفهم السلبية تجاه سوريا".

وأضاف: "إذا كان هناك أحد يشيع بأن لدى أفراد البعثة مشاكل في التأشيرة، فهو يكذب".

المصدر: RT

أحمد باديان