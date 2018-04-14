وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصول خبرائها اليوم إلى العاصمة السورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما في ريف دمشق.

وذكرت المنظمة في حسابها على "تويتر" أن: "فريق بعثة تقصي الحقائق وصل إلى دمشق ليبدأ عمله".

🔴 BREAKING: #OPCW Fact-Finding Mission (FFM) team has arrived in Damascus, #Syria to commence its work. — OPCW (@OPCW) April 14, 2018

وكان مصدر عسكري روسي أوضح أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائي المزعوم، الذي أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما في ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث في مختبرات المنظمة.

المصدر: وكالات