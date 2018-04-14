وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق
AFP BAS CZERWINSKI
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصول خبرائها اليوم إلى العاصمة السورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما في ريف دمشق.
وذكرت المنظمة في حسابها على "تويتر" أن: "فريق بعثة تقصي الحقائق وصل إلى دمشق ليبدأ عمله".
🔴 BREAKING: #OPCW Fact-Finding Mission (FFM) team has arrived in Damascus, #Syria to commence its work.— OPCW (@OPCW) April 14, 2018
وكان مصدر عسكري روسي أوضح أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائي المزعوم، الذي أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما في ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث في مختبرات المنظمة.
المصدر: وكالات
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