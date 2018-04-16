 
مباشر

ترامب يكذّب ماكرون ويؤكد الانسحاب القريب من سوريا

أخبار العالم العربي

ترامب يكذّب ماكرون ويؤكد الانسحاب القريب من سوريا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k46v

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي سحب قوات بلاده من سوريا في أسرع ما يمكن وذلك عقب تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سوريا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس إن "المهمة الأمريكية لم تتغير وأن الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات للوطن في أسرع ما يمكن".

وأضافت: "مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يؤكد قرب خروج قوات بلاده من سوريا وخارجيته تنفي علمها بأي خطط في هذا الشأن

وقبل ساعات من بيان البيت الأبيض، أعلن الرئيس الفرنسي أنه أقنع الرئيس الأمريكي بضرورة البقاء في سوريا، مضيفا أنه أقنعه أيضا على أن تقتصر الضربات في سوريا على المواقع الكيميائية فقط.

إقرأ المزيد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون: عمليتنا العسكرية في سوريا كانت شرعية وفي إطار المجتمع الدولي

وسبق لترامب وأعلن في أوهايو آواخر مارس الماضي، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا "وتترك الآخرين يهتمون بالأمر"، ما أثار استغراب وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت على الفور أنه لا معلومات لديها بشأن خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة